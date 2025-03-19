بسبب أحداث في مباراة روما.. يويفا يفتح تحقيقا ضد جماهير أتليتك بلباو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيقا مع نادي أتلتيك بلباو بسبب أحداث مباراة فريقه ضد روما في الدوري الأوروبي.

وكان بلباو قد فاز على روما في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وأشار يويفا إلى أن التحقيق سيشمل اعتداءات حدثت خارج ملعب سان ماميس بعد أن اقتحمت جماهير بلباو الطرق الخاصة بجماهير روما وإلقاء الأشياء على الجماهير.

جماهير بلباو أيضا أشعلت بعض الألعاب النارية واقتحمت منطقة المشجعين الخاصة بروما.

وأمهل الاتحاد الأوروبي فريق بلباو مهلة لتقديم ملف للدفاع عن نفسه وتفسير الأحداث التي حدثت خارج الملعب وسيتم اتخاذ القرار النهائي حول الواقعة بعد تقديم بلباو للأدلة المطلوبة.

ويلتقي بلباو مع رينجرز في ربع النهائي يوم 10 إبريل المقبل على ملعب الأخير قبل أن تقام مباراة الإياب على ملعب سان ماميس يوم 17 إبريل.