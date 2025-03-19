بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات المونديال

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 11:49

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - مدير المنتخب

وصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي في الحادية عشر مساء الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب إثيوبيا في المغرب بسبب عدم أهلية ملاعبه لاستضافة مباريات تصفيات كأس العالم.

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واستقل منتخب مصر طائرة خاصة تتجه به للمغرب لخوض مباراة إثيوبيا يوم الجمعة، قبل العودة للقاهرة لملاقاة سيراليون الثلاثاء المقبل.

وخاض الفريق تدريبه الأخير على استاد القاهرة عصر الثلاثاء في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتضم بعثة منتخب مصر ٢٤ لاعبا و هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي.

الهجوم: عمر مرموش، ومصطفي محمد، وأسامة فيصل.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويترأس البعثة حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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