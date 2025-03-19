يامال: برشلونة الأوفر حظا للفوز بدوري أبطال أوروبا

يرى لامين يامال نجم برشلونة الإسباني أن فريقه هو الأوفر حظا للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأوضح يامال في حواره مع صحيفة سبورت الإسباني: "كنت أرى أن ليفربول هو الأوفر حظا بعد تصدره مرحلة المجموعات".

وودع ليفربول بطولة دوري الأبطال من دور الـ16 بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

وأكمل نجم برشلونة الشاب: "إذا ظننت أنك لست المرشح الأوفر حظا فستبدأ بالخسارة، أشعر أنني جزء من فريق رابح".

وعقد يامال مقارنة بين مباريات الموسم الماضي والحالي: "وضع فليك نصب أعيننا أن أهم شيء هو الحماس، وأن نقاتل من أجل بعضنا البعض، وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل قميص الفريق، من أجل اللاعبين، من أجل الجماهير، من أجل العائلة، يجب أن تكون لدينا دائمًا الرغبة في الفوز."

وحقق برشلونة الفوز على حساب أتليتكو مدريد في ملعبه ووسط جماهيره بإحراز 4 أهداف في آخر 20 دقيقة بعدما كان متأخرا بثنائية نظيفة، ليواصل سلسلته الخالية من الهزائم هذا العام.

كما حقق برشلونة الفوز على حساب ريال مدريد برباعية في أكتوبر الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضح يامال معلقا: "برشلونة هو الفريق الذي يسبب أكبر ضرر لريال مدريد، والعكس صحيح".

ونجح برشلونة في الفوز بالسوبر الإسباني، فيما يتصدر مسابقة الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد في النقاط، ويخوض إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتكو مدريد بعد التعادل ذهابا 4-4، وكذلك تأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.