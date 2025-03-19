مواعيد مباريات الأربعاء 19 مارس - الزمالك ضد الجونة.. وتصفيات كأس العالم

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 10:34

كتب : FilGoal

نبيل عماد - الزمالك - الجونة

يبدأ الزمالك اليوم مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، كما تبدأ مباريات المنتخبات في فترة التوقف الدولي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 19 مارس والقنوات الناقلة.

كأس الرابطة المصرية

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المصري × زد.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × الجونة.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

تنزانيا × الكونغو.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

إفريقيا الوسطى × مدغشقر.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

إسواتيني × الكاميرون.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

ليبيريا × تونس.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك كأس عاصمة مصر تصفيات كأس العالم
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