كرة طائرة - مواجهة فاصلة لحسم المتأهل.. الزمالك يهزم الأهلي في الجولة الثانية

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 01:47

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد الزمالك - كرة طائرة

حسم فريق الزمالك الجولة الثانية من سلسلة نصف نهائي الدوري المصري بعد التغلب على الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة مثيرة.

وتقام المباراة الفاصلة مساء اليوم الأربعاء لحسم المتأهل لنهائي الدوري.

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وكان بتروجت قد حسم تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي الدوري بعد تخطي الاتحاد السكندري بجولتين دون مقابل.

وتقدم الزمالك في البداية بالشوط الأول بنتيجة 25-22، في شوط متقارب قبل الحسم.

وتفوق الأهلي في الشوط الثاني ووصل الفارق إلى 4 نقاط قبل أن يحسم الشوط بنتيجة 25-20.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثالث واستمر التعادل حتى النقطة 22 لكل فريق قبل أن ينجح الزمالك في خطف الشوط بنتيجة 25-23.

واستمرت الإثارة في الشوط الرابع باستمرار التعادل رغم تقدم الأهلي في البداية.

وحسم الزمالك المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-23.

وبذلك تقام مباراة فاصلة بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء لتحديد المتأهل.

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