تقرير: تحديد موعد انطلاق ونهاية الموسم المقبل من الدوري السعودي

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 01:42

كتب : FilGoal

شعار الدوري السعودي

قدمت رابطة الأندية السعودية مقترحا بموعد انطلاق ونهاية الموسم المقبل من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتنتهي منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي يوم 26 مايو 2025.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن رابطة الدوري السعودي حددت موعدا مقترحا بانطلاق الموسم المقبل من الدوري السعودي يوم 12 سبتمبر على أن يستمر حتى 21 مايو 2026 وفقا للمقترح.

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وأشارت إلى أن منافسات كأس السوبر السعودي ستقام في موعدها المحدد مسبقا خلال أيام 19 و20 و23 أغسطس المقبل، لكن المصادر أشارت إلى أن بعض الأندية طلبت تأجيل موعد هذه البطولة.

وذكرت أن بناء على الموعد المقترح للدوري، فإنه سيتم لعب 5 جولات خلال شهر رمضان من العام المقبل، وتسبقها 7 جولات في يناير 2026.

وأوضحت التقارير أن الرابطة ستستقبل مقترحات الأندية بما يتعلق بمواعيد بطولات الموسم المقبل حتى 27 مارس الجاري، ومن ثم النظر فيها لاعتمادها رسميا.

ويتصدر نادي اتحاد جدة جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال بعد مرور 25 جولة.

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