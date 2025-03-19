نهاية أزمة السولية مع عضو الأهلي

انتهت الأزمة التي نشبت بين عمرو السولية لاعب الفريق وأحد أعضاء النادي قبل أيام.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وكان السولية دخل في مشادة كلامية مع أحد أعضاء النادي في فرع مدينة نصر عقب تدريبات الفريق هناك.

وحضر مهاب عثمان محامي الأهلي ومحمود حسانين محامي عضو النادي جلسة الصلح الودية بين الطرفين وتم تسوية الخلاف بشكل رسمي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) غدا الأربعاء.

وخاض الأهلي مرانه تحت قيادة سامي قمصان المدرب العام للفريق في ظل غياب مارسيل كولر لحصوله على فترة إجازة في سويسرا.