مبابي: سأكون سعيدا بقدوم زيدان.. واتصالي مع ديشامب لم ينقطع أبدا

تحدث كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي، عن فترة ما بعد رحيل ديديه ديشامب المدير الفني للديوك.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

وتوج ديشامب مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم لاعبا عام 1998، ومدربا عام 2018، كثالث مدرب يحقق ذلك الإنجاز بعد فرانس بيكنباور نجم ألمانيا، وماريو زاجالو نجم البرازيل.

وأعلن ديشامب رحيله عن تدريب المنتخب الفرنسي بعد مونديال 2026، بعد فترة طويلة بدأت عام 2012.

ورد مبابي في حوار مع قناة TF1 الفرنسية: "الجميع يعرف أن هناك اسما متداولا، لقد ترك بصمة خالدة في تاريخ المنتخب الفرنسي وسيقى دائما في قلوب الشعب الفرنسي".

وأكمل "إذا جاء زيدان سيكون ذلك بسرور كبير وسأكون سعيدا للغاية ولكنه هذا ليس قراري".

وأتم حديثه عن مستقبل مدرب منتخب بلاده: "المنتخب الفرنسي فوق كل شيء وسيجد دائما شخصا ما، وخسارة شخص مثل ديشامب ستكون خسارة كبيرة"

وغاب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن قائمة منتخب فرنسا في التوقفين الدوليين السابقين بشهري أكتوبر ونوفمبر.

وردا مبابي على ذلك معلقا: "اتصالي لم ينقطع أبدا مع ديديه ديشامب، جاء لي إلى مدريد وكنا نعلم سبب عدم تواجدي في معسكر المنتخب في نوفمبر الماضي".

وأضاف "لقد كانت فترة صعبة، في مسيرتك أو حياتك هناك أوقات تكون فيها في أفضل حالاتك وأوقات لا تكون فيها جيدا".

وأشار إلى صعوبة المنافسة "الرياضة في المستوى العالي لا تنتظر أحد، وتحمل وتيرة سريعة بشكل لا يصدق، سيكون هناك لاعبون آخرون سيأتون ويحلوا محلك".

وكان ديشامب تحدث في فترة التوقف الماضية عن سبب استبعاد مبابي: "يجب أن نعطي الأولوية لمصلحة اللاعب دون وضعه في صعوبات".

وأتم مبابي حديثه عن هدفه مع المنتخب الفرنسي "أريد أن أتوج بكأس العالم 2026 وهذا هو هدفي الرئيسي".

وتوج مبابي مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 بعد الفوز على حساب كرواتيا 4-3، قبل خسارة نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وكان مبابي ثاني أصغر لاعب في التاريخ، بعد بيليه، يسجل هدفًا في نهائي كأس العالم ضد كرواتيا بعمر 19 عامًا و6 أشهر.

كما أصبح مبابي أصغر لاعب في التاريخ يخوض نهائيين لكأس العالم بعمر 23 عامًا و11 شهرًا و29 يومًا.

وبعد تسجيله 3 أهداف هاتريك في شباك الأرجنتين بنهائي مونديال قطر بات هداف المباريات النهائية في تاريخ المونديال بـ4 أهداف.

كما يعد مبابي سادس أفضل هداف في تاريخ المونديال بالتساوي مع بيليه برصيد 12 هدفا، بفارق 4 أهداف أمام الهداف التاريخي لكؤوس العالم الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفا.