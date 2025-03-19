منتخب الشباب تحت 20 عاما يختتم استعداداته لودية قطر

اختتم منتخب مص للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه تدريباته استعدادا للقاء منتخب قطر الأوليمبي.

ويلعب منتخب مصر للشباب أمام نظيره الأولمبي القطري غدا الاربعاء الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة باستاد عبد الله بن خليفة.

ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأوليمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

وشهد المران حضور علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة مران منتخب مصر تحت 20 عاما..

وشمل المران فقرات خططية وفنية وسط تعليمات من أسامة نبيه الذى طالب اللاعبين بالدقة فى تنفيذ التعليمات خلال المباراة والتعلم من الأخطاء وتحويلها إلى إيجابيات.

وأشاد علاء نبيل بالروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبون فى التدريبات مشددا على ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق طموحات الجماهير.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تبدأ في 26 أبريل المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويبدأ المنتخب مبارياته الثلاث فى الدورة بمواجهة المنتخب القطرى يوم 19 ثم كرواتيا يوم 22، ويختتم مبارياته باللعب مع نظيره الإماراتى يوم 26 قبل العودة إلى القاهرة في اليوم التالي.