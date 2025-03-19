الغازي حكما لمباراة الزمالك والجونة.. وعودة محمد عادل في مواجهة المصري وزد

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 01:00

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - الحكم محمد عادل

أعلن اتحاد الكرة حكام مباراة الزمالك أمام الجونة في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة سابقا).

واختارت لجنة الحكام محمد الغازي لإدارة المباراة.

ويعاونه شريف عبد الله، وإيهاب فخري، بالإضافة إلى محمود منصور حكما رابعا.

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كما يتواجد على تقنية الفيديو محمد معروف، ويعاونه أحمد بكر.

ويلعب الزمالك أول مباراته في كأس عاصمة مصر لحساب المجموعة الأولى، فيما حقق الجونة الفوز في الجولة الأولى على حساب سموحة 1-0.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب الزمالك والجونة، مودرن سبورت، وبتروجت، وسموحة.

ويتصدر بتروجت المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على حساب سموحة 2-1، ومودرن سبورت 1-0.

كما اختارت لجنة الحكام محمد عادل حكما لمباراة المصري وزد لحساب المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر.

ويعاونه هاني خيري، ومحمد الحاج، بالإضافة إلى نورا سمير حكما رابعا.

ويتواجد سيد شعبان على تقنية الفيديو، ويعاونه وليد عبد الرازق.

ويخوض المصري أول مباراة له في البطولة، فيما خسر زد مباراته الأولى أمام غزل المحلة 3-1.

وتعد تلك المباراة الأولى لمحمد عادل لفريقين من الدرجة الأولى لأول مرة هذا العام.

وأدار عادل مباراة زد وبتروجت في الدوري يوم 30 ديسمبر، وهي المباراة الوحيدة له هذا الموسم بعد أزمة تسريب محادثة الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري.

وأدار عادل مباريات في الدرجة الثانية حكمًا لمباراة وادي دجلة ومنتخب السويس في ديسمبر الماضي.

كما أدار الحكم محمد عادل مباراة المقاولون وبترول أسيبوط الأسبوع الماضي ضمن منافسات دوري المحترفين، فيما لم يدر مباراة لفرق الدرجة الأولى.

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