خبر في الجول - حسام البدري يتمم اتفاقه لتدريب أهلي طرابلس الليبي

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 00:41

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري

أتم حسام البدري اتفاقه مع نادي أهلي طرابلس الليبي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن البدري اتفق مع أهلي طرابلس الليبي على تدريب الفريق لنهاية الموسم الجاري.

على أن يتم التفاوض لتجديد التعاقد بعد نهاية الدوري.

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ويسافر حسام البدري خلال ساعات إلى ليبيا لتوقيع العقود وبداية مهمته مع أهلي طرابلس.

وكانت آخر تجربة تدريبية لحسام البدري مع الزوراء العراقي، ومن قبله الصفاقسي التونسي ووفاق سطيف الجزائري ومنتخب مصر والأهلي وإنبي والمريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي.

ويتواجد هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في نادي أهلي طرابلس في منصب المدير الرياضي.

وأيضا الأنجولي كريستوف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

ويحتل أهلي طرابلس المركز الأول في المجموعة الرابعة للدوري الليبي برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق المدينة صاحب المركز الثاني وذلك قبل جولتين من المرحلة النهائية للدوري.

وتقام المرحلة النهائية للدوري الليبي بتواجد 12 فريق بواقع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربعة للدوري.

أهلي طرابلس حسام البدري
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