مدرب إثيوبيا: مستعدون لإيقاف مرموش وصلاح.. ومنتخب مصر يملك جودة عالية

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

ميساي تيفيري مدرب إثيوبيا

شدد ميساي تيفيري مدرب منتخب إثيوبيا على جاهزية فريقه لخوض مواجهة منتخب مصر المرتقبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال تيفيري في مؤتمر صحفي: "مستعدون لإيقاف خطورة محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، ولكن علينا الدفاع بحذر خاصة في الجانب الأيمن لدفاعنا".

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف "نحن لا نركز على صلاح ومرموش فقط، بالطبع سيحصلان على الاهتمام الأكبر ولكننا سنواجه فريقا يملك جودة عالية في جميع المراكز خاصة من الناحية الهجومية".

ويلعب منتخب إثيوبيا في المغرب بسبب عدم أهلية ملاعبه لاستضافة مباريات تصفيات كأس العالم.

وانضم الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش إلى معسكر منتخب مصر لخوض فترة التوقف الدولي.

الثلاثي كان آخر المنضمين للمعسكر ليكتمل صفوف منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر منتخب إثيوبيا
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