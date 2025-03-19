كرة يد - انسحابان في ثمن النهائي.. وتأهل دون مفاجآت للأهلي والزمالك في الكأس

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 00:20

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة يد - الزمالك كرة يد

حسم فريقا الأهلي والزمالك تأهلهما لربع نهائي كأس مصر دون مفاجآت.

وشهدت مباريات ثمن نهائي كأس مصر انسحاب فريقي دلفي وأصحاب الجياد، ليتأهل فريقا سبورتنج وسموحة بشكل مباشر.

وتأهل الأهلي بعد التغلب على هليوبوليس بنتيجة 40-24.

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بينما حقق الزمالك الفوز على القناة 31-23.

وجاءت نتائج ربع النهائي كالآتي:

الأهلي 40-24 هليوبوليس

الزمالك 31-23 القناة

البنك الأهلي 29-28 الجزيرة

طلائع الجيش 27-26 الطيران

الشمس 28-22 اتحاد الشرطة

تأهل سبورتنج بعد انسحاب دلفي

تأهل سموحة بعد انسحاب أصحاب الجياد

يتبقى مواجهة الزهور أمام العبور

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