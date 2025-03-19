الأولمبية تحظر أعضاءها ولجانها من تداول أخبار تخص شكوى مباراة القمة

‏قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس عدم السماح لأى من لجانها المتخصصة وأعضائها تداول أيه أخبار أو معلومات تخص الشكوى المقدمة من النادى الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق والانتهاء من اتخاذ القرار الواجب الإتباع.

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت قبل أيام: "اللجنة الأولمبية المصرية تنظر شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. أحالت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها. وتتعلق الشكوى بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري"

وأضافت "اللجنة الأولمبية المصرية ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة".

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلى التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وأعلن نادي الزمالك تقدمه بخطاب إلى ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة من الأهلي بشأن مباراة القمة.

وكشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن تقدم الأهلي بمستندات جديدة في شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وموعد صدور القرار النهائي.

وقال إدريس في تصريحاته لقناة ETC: "الأهلي واتحاد الكرة يعرفان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية".

وأضاف "لا نتدخل في القرارات الفنية للاتحاد، وندرس الأمر من منظور اللوائح".

وأوضح "الأهلي تقدم بشكواه على مرتين، حيث قدم الشكوى نفسها أول أمس، ثم قدم أمس متابعة للشكوى بمستندات جديدة، وطلبنا رد من اتحاد الكرة".

وواصل "سنتبع إجراءاتنا ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في المحكمة الرياضية الدولية".

وتابع "الأهلي يعرف التسلسل القانوني، ويعرف أنه من حقه تقديم شكوى للجنة الأولمبية، ثم اللجوء للمحكمة الرياضية، ومن حق اتحاد الكرة أن يقول إن الأمر شأن داخلي، ولكن إجراءاتنا سليمة والقرار سيصدر سريعا قبل استئناف الدوري".

واختتم "أمهلنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوعا للرد على شكوى الأهليوالحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصة بالفصل في المسألة غير صحيح".