طارق مصطفى: لاعبو البنك مجهدون.. وخوض 3 بطولات في وقت واحد أمر صعب

انتقد طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي الجدول المزدحم للمباريات مما تسبب في معاناة لاعبيه.

وتعادل البنك الأهلي أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة سابقا)، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأوضح طارق مصطفى في تصريحات عبر أون سبورت: "خوض 3 بطولات في وقت واحد أمر صعب، واللاعبون يعانون من الإجهاد خاصة أننا في شهر رمضان".

وأكمل: "نعاني من غياب 11 لاعبا بين إصابات وانضمام للمنتخب".

وانضم عبد العزيز البلعوطي حارس المرمى، وأسامة فيصل مهاجم الفريق، لقائمة منتخب مصر.

وأتم حديثه للاعبي البنك الأهلي "أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه أمام المحلة"

وتقاسم غزل المحلة والبنك الأهلي صدارة المجموعة الثانية بـ4 نقاط لكل فريق، ولكل البنك الأهلي تفوق بفارق الأهداف ليحتل المركز الأول بالمجموعة.

وتضم المجموعة الثانية 5 فرق وهم غزل المحلة، والبنك الأهلي، والمصري، وسيراميكا كليوباترا، وزد.

واكتسح البنك الأهلي في الجولة الأولى منافسه سيراميكا كليوباترا بخماسية نظيفة.

ويلتقي البنك الأهلي أمام المصري في الجولة الثالثة.