كأس عاصمة مصر – بتروجت يفوز على سموحة..ويتصدر مجموعة الزمالك بالعلامة الكاملة

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

احتفال جابريل شيكودي - بتروجت - بيراميدز

تصدر بتروجت ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز بتروجت على سموحة بنتيجة 2-0 ضمن دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

وسجل خالد أبو زيادة وإسماعيل بامبا هدفي بتروجت، فيما سجل محمد مصطفى ميدو هدفي سموحة.

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الفوز رفع رصيد بتروجت إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

فيما خسر سموحة للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام الجونة في الجولة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى كل من: الزمالك وسموحة وبتروجت ومودرن سبورت والجونة.

وصف المباراة

بدأ نادي بتروجت المباراة بضغط هجومي على مرمى سموحة بحثا عن تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق السكندري مبكرا.

وأرسل توفيق محمد عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع نادي سموحة بصعوبة.

ونجح خالد أبو زيادة مهاجم بتروجت في تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة يسارية صاروخية في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول أرسل توفيق محمد عرضية متقنة من الجهة اليسرى حولها إسماعيل بامبا ظغلى الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

ومع بداية الشوط الثاني كثف نادي سموحة محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف تقليص الفارق.

وسدد أشرف مجدي لاعب سموحة كرة قوية مرت اعلى مرمى نادي بتروجت.

ونجح محمد مصطفى ميدو في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد انفراد تمام بالمرمى عند الدقيقة 53 من المبارة.

وحافظ بتروجت على تقدمه حتى نهاية المباراة ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى من كاس عاصمة مصر بـ6 نقاط.

سموحة بتروجت كأس عاصمة مصر
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