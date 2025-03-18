تقاسما صدارة المجموعة.. ليلة عودة أبو جبل.. تعادل البنك الأهلي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 23:46

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

تعادل البنك الأهلي أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة سابقا)، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثانية بـ4 نقاط لكل فريق، ولكل البنك الأهلي تفوق بفارق الأهداف ليحتل المركز الأول بالمجموعة.

شهدت المباراة عودة محمد أبو جبل لحراسة مرمى البنك الأهلي لأول مرة هذا الموسم، ولأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه عن المباريات منذ 17 أبريل 2024، حيث كانت آخر مباراة له ضد طلائع الجيش في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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تقدم غزل المحلة في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة عن طريق عاطف حكيم برأسية سكنت الشباك بعد كرة عرضية من إبراهيم حسن.

وتعادل سيد عبد الله لاعب البنك الأهلي في الدقيقة 15 بعد متابعة جيدة للكرة المرتدة من حارس مرمى غزل المحلة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

واستمر التعادل في الشوط الثاني، وكاد أحمد مدبولي لاعب البنك الأهلي أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 بعد انفراده بالحارس قبل أن يتدخل دفاع المحلة ويحافظ على نتيجة التعادل.

وتضم المجموعة الثانية 5 فرق وهم غزل المحلة، والبنك الأهلي، والمصري، وسيراميكا كليوباترا، وزد.

وحقق المحلة الفوز في الجولة الأولى على حساب زد 3-1، فيما اكتسح البنك الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا بخماسية نظيفة.

ويلتقي غزل المحلة في الجولة الثالثة أمام سيراميكا كليوباترا، فيما يلتقي البنك الأهلي أمام المصري.

ويلتقي المصري أمام زد مساء الأربعاء لحساب الجولة الثانية بنفس المجموعة.

غزل المحلة البنك الأهلي كأس عاصمة مصر كأس الرابطة
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