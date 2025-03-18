مران الأهلي – أفشة يشارك في التدريبات الجماعية.. وجلسة علاجية لـ طاهر

شارك محمد مجدي أفشة في المران الجماعي للنادي الأهلي بعد تعافيه من الإصابة بشد في السمانة.

ويواصل الأهلي تدريباته تحت قيادة سامي قمصان المدرب العام خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

فيما خضع طاهر محمد طاهر لجلسة علاجية ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب للتعافي من الإصابة.

وعقد الجهاز الفنيبقيادة سامي قمصان محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، قبل تنفيذ فقرات بدنية مكثفة.

وشهد المران مشاركة ‏عدد من عناصر فريق الشباب وقطاع الناشئين، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.

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كما أدى اللاعبون تدريبات تخصصية لمدة نصف ساعة، قبل المشاركة في تقسيمة كرة قوية، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين.

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وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الإثنين، تحضيرا لمواجهة إنبي يوم الخميس ضمن مسابقة كأس عاصمة مصر.