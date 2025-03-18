تصفيات كأس العالم – نفاد تذاكر مباراة السعودية والصين

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 22:37

كتب : FilGoal

المنتخب السعودي للشباب

نفدت تذاكر مباراة السعودية والصين المرتقبة ضمن تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026.

ويلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الصيني يوم الخميس المقبل على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي نفاد حصته من التذاكر خلال مواجهة الصين والبالغة 25 ألف تذكرة.

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وبدأ الأخضر معسكره الإعدادي الأحد قبل مواجهة الصين 20 مارس الجاري، واليابان في الـ 25 من الشهر ذاته على ملعب سايتاما 2002.

وتطير بعثة المنتخب السعودي في طائرة خاصة إلى طوكيو العاصمة اليابانية، فجر الجمعة، عقب الفراغ من مباراة الصين، استعدادًا لمواجهة منتخب السموراي ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر اليابان المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، وتحل أستراليا ثانيًا بسبع نقاط، والسعودية وإندونيسيا، والبحرين والصين، بست نقاط لكل منهم.

منتخب السعودية تصفيات كأس العالم
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