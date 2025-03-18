انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة
الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 22:35
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من نصف نهائي مسابقة الدوري.
وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك 3-1 في مباراة الجولة الأولى، إذ يصعد الفريق الفائز بمباراتين.
لمشاهدة المباراة من هنا.
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الزمالك يحسم المباراة 3-1 واللجوء لمباراة فاصلة
نهاية الشوط الرابع بفوز الزمالك 25-23
تقدم الزمالك 23-22
تعادل مستمر 18-18
تقدم الأهلي 11-9
تقدم الأهلي 9-5
الشوط الرابع
نهاية الشوط الثالث للزمالك بنتيجة 25-23
تقدم الزمالك 23-22
التعادل 18-18
عودة للتعادل 14-14
التعادل 8-8
تفوق أبيض من البداية 6-3
الشوط الثالث
الأهلي يعادل النتيجة ويحسم الشوط الثاني 25-20
تقليص الفارق لـ 23-20
الأهلي مستمر في تقدمه 21-18
تقدم الأهلي 19-15
فارق 3 نقاط لأول مرة 15-12
تقدم الأهلي 14-12
تعادل مستمر 10-10
التعادل 4-4
الشوط الثاني
الزمالك يحسم الشوط الأول بنتيجة 25-22
الزمالك يقترب من حسم الشوط 24-21
تقدم الزمالك 21-20
تقدم الزمالك 19-18
فارق 3 نقاط لأول مرة والنتيجة 18-15 للزمالك
الزمالك يتقدم 16-14 ووقت مستقطع للأهلي
تعادل جديد 12-12
التعادل مستمر 8-8
التعادل 4-4
الشوط الأول
انطلاق المباراة