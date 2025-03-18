انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - نهائي السوبر المصري

يلعب الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من نصف نهائي مسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك 3-1 في مباراة الجولة الأولى، إذ يصعد الفريق الفائز بمباراتين.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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الزمالك يحسم المباراة 3-1 واللجوء لمباراة فاصلة

نهاية الشوط الرابع بفوز الزمالك 25-23

تقدم الزمالك 23-22

تعادل مستمر 18-18

تقدم الأهلي 11-9

تقدم الأهلي 9-5

الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث للزمالك بنتيجة 25-23

تقدم الزمالك 23-22

التعادل 18-18

عودة للتعادل 14-14

التعادل 8-8

تفوق أبيض من البداية 6-3

الشوط الثالث

الأهلي يعادل النتيجة ويحسم الشوط الثاني 25-20

تقليص الفارق لـ 23-20

الأهلي مستمر في تقدمه 21-18

تقدم الأهلي 19-15

فارق 3 نقاط لأول مرة 15-12

تقدم الأهلي 14-12

تعادل مستمر 10-10

التعادل 4-4

الشوط الثاني

الزمالك يحسم الشوط الأول بنتيجة 25-22

الزمالك يقترب من حسم الشوط 24-21

تقدم الزمالك 21-20

تقدم الزمالك 19-18

فارق 3 نقاط لأول مرة والنتيجة 18-15 للزمالك

الزمالك يتقدم 16-14 ووقت مستقطع للأهلي

تعادل جديد 12-12

التعادل مستمر 8-8

التعادل 4-4

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة الأهلي الزمالك الدوري
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