كرة طائرة - في انتظار المتأهل من القمة.. بتروجت إلى نهائي الدوري

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

فريق بتروجت - كرة طائرة

حسم بتروجت تأهله إلى نهائي الدوري المصري بعد تخطي الاتحاد السكندري.

وتغلب بتروجت على الاتحاد في جولتين ليحسم بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي الدوري.

وتقام منافسات نصف نهائي الدوري المصري بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم تأهله.

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وفاز بتروجت في المباراتين بنتيجة واحدة وهي ثلاثة أشواط دون مقابل.

وحقق بتروجت الفوز في المباراة الثانية بنتائج أشواط (25-21، 25-23، 25-18).

وينتظر بتروجت المتأهل من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمواجهته في النهائي.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك في الجولة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما الجولة الثانية تقام مساء اليوم الثلاثاء.

وحال فاز الأهلي مجددا يحسم بطاقة التأهل للنهائي ويواصل حملة الدفاع عن اللقب.

بينما حال تغلب الزمالك على الأهلي تقام مباراة فاصلة مساء غدا الأربعاء.

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