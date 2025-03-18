وكيله: تشيزني يعيش فترة شباب ثانية مع برشلونة.. وسيجدد تعاقده

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني

يرى جوشوا بارنيت وكيل أعمال البولندي فويتشيك تشيزني أن حارس مرمى برشلونة يعيش فترة شباب ثانية مع النادي الكاتالوني.

وأوضح بارنيت في تصريحات لتليفزيون جيجانتيس الإسباني: "تشيزني سعيد في برشلونة، وبرشلونة سعيد جدا به".

وكشف وكيل الحارس عن مفاوضات تجديد التعاقد مع برشلونة: " سنتوصل إلى اتفاق بسهولة عندما يحين الوقت المناسب، سنتوصل إلى تفاهم سريع ولن نضع أي عقبات أمام تجديد عقده"

أخبار متعلقة:
تشيزني: هذا هو الفرق بين برشلونة "الممتع" ويوفنتوس تقرير: مستمر رغم عودة تير شتيجن؟ برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقد تشيزني موندو ديبورتيفو: فليك يحسم مصير تشيزني مع برشلونة

وأكمل: "تشيزني يعيش فترة شباب ثانية في برشلونة ولن يواجه أي مشاكل في تجديد عقده"

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة متساويا مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ولكن مع أفضلية خوض الفريق الكاتالوني مباراة أقل.

وكان تشيزني اعتزل دوليا قبل أن يتلقى اتصالا من برشلونة للعودة إلى الملاعب من جديد.

ونقل تليفزيون جيجانتيس أن تشيزني أصبح لاعبا محبوبا في غرفة ملابس برشلونة، وأقنع أداءه في المباريات الحاسمة النادي لدرجة أنهم قرروا بالفعل تجديد عقده، وهو أمر يحظى بإعجاب المحيطين به.

وأضاف: "برشلونة يركز جهوده الآن على العودة إلى قاعدة 1:1 لإتمام التعاقد مع الحارس خلال الصيف.

ونقل التقرير تصريحات سابقة لـ تشيزني "سيحين وقت اتخاذ قرار بشأن مستقبلي قريبًا، لكن الأهم الآن هو تركيز كل طاقتي البدنية والذهنية على المباريات القادمة".

ولعب تشيزني خلال مسيرته مع أندية أرسنال وبرينتفورد الإنجليزيين، ويوفنتوس وروما الإيطاليين.

وخاض تشيزني هذا الموسم في 7 مباريات بالدوري الإسباني، و4 مباريات بدوري الأبطال، و3 في كأس الملك، ومباراتين في كأس السوبر.

تشيزني الدوري الإسباني برشلونة
نرشح لكم
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كاسادو ومدة غيابه ماركا: ريال مدريد بدون ظهير أيسر.. إصابة فران جارسيا سبورت: جوناثان دافيد عرض نفسه على برشلونة تشيزني: هذا هو الفرق بين برشلونة "الممتع" ويوفنتوس ريليفو تكشف موقف مودريتش من الاستمرار مع ريال مدريد سبورت: بعد إصابة كاسادو.. كريستنسن قد يكون صفقة فليك الجديدة فيما تبقى من الموسم ليفاندوفسكي: لا يوجد لاعب خليفتي سبورت: برشلونة يقترب من تمديد عقد كوندي حتى 2030
أخر الأخبار
مران الأهلي – أفشة يشارك في التدريبات الجماعية.. وجلسة علاجية لـ طاهر 34 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم – نفاد تذاكر مباراة السعودية والصين ساعة | سعودي في الجول
مباشر بالفيديو كرة طائرة - الأهلي (10) 0-1 (10) الزمالك.. الشوط الثاني ساعة | كرة طائرة
التحقيق مع يوسف البلايلي بشأن احتفال مثير للجدل مع الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - في انتظار المتأهل من القمة.. بتروجت إلى نهائي الدوري ساعة | كرة طائرة
المصري يعلن غياب 11 لاعبا عن مواجهة زد في كأس عاصمة مصر ساعة | الدوري المصري
وكيله: تشيزني يعيش فترة شباب ثانية مع برشلونة.. وسيجدد تعاقده ساعة | الدوري الإسباني
السعودية في التصنيف الرابع.. اتحاد كونكاكاف يعلن موعد قرعة الكأس الذهبية ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 2 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 3 الشرق الأوسط: وصول طاقم التحكيم السعودي للقاهرة في مساع سابقة للقمة المصرية 4 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية