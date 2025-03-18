وكيله: تشيزني يعيش فترة شباب ثانية مع برشلونة.. وسيجدد تعاقده

يرى جوشوا بارنيت وكيل أعمال البولندي فويتشيك تشيزني أن حارس مرمى برشلونة يعيش فترة شباب ثانية مع النادي الكاتالوني.

وأوضح بارنيت في تصريحات لتليفزيون جيجانتيس الإسباني: "تشيزني سعيد في برشلونة، وبرشلونة سعيد جدا به".

وكشف وكيل الحارس عن مفاوضات تجديد التعاقد مع برشلونة: " سنتوصل إلى اتفاق بسهولة عندما يحين الوقت المناسب، سنتوصل إلى تفاهم سريع ولن نضع أي عقبات أمام تجديد عقده"

وأكمل: "تشيزني يعيش فترة شباب ثانية في برشلونة ولن يواجه أي مشاكل في تجديد عقده"

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة متساويا مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ولكن مع أفضلية خوض الفريق الكاتالوني مباراة أقل.

وكان تشيزني اعتزل دوليا قبل أن يتلقى اتصالا من برشلونة للعودة إلى الملاعب من جديد.

ونقل تليفزيون جيجانتيس أن تشيزني أصبح لاعبا محبوبا في غرفة ملابس برشلونة، وأقنع أداءه في المباريات الحاسمة النادي لدرجة أنهم قرروا بالفعل تجديد عقده، وهو أمر يحظى بإعجاب المحيطين به.

وأضاف: "برشلونة يركز جهوده الآن على العودة إلى قاعدة 1:1 لإتمام التعاقد مع الحارس خلال الصيف.

ونقل التقرير تصريحات سابقة لـ تشيزني "سيحين وقت اتخاذ قرار بشأن مستقبلي قريبًا، لكن الأهم الآن هو تركيز كل طاقتي البدنية والذهنية على المباريات القادمة".

ولعب تشيزني خلال مسيرته مع أندية أرسنال وبرينتفورد الإنجليزيين، ويوفنتوس وروما الإيطاليين.

وخاض تشيزني هذا الموسم في 7 مباريات بالدوري الإسباني، و4 مباريات بدوري الأبطال، و3 في كأس الملك، ومباراتين في كأس السوبر.