السعودية في التصنيف الرابع.. اتحاد كونكاكاف يعلن موعد قرعة الكأس الذهبية

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

المنتخب السعودي للشباب

أعلن اتحاد كونكاكاف لدول أمريكا الشمالية تفاصيل قرعة منافسات الكأس الذهبية المقبلة بمشاركة السعودية.

وتستضيف دولتي أمريكا وكندا منافسات النسخة المقبلة في صيف 2025 بمشاركة 16 منتخبا.

ويوجه اتحاد كونكاكاف الدعوة لعدد من المنتخبات خارج القارة بهدف نشر البطولة.

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وكشف اتحاد كونكاكاف أن القرعة ستجرى يوم الخميس 10 أبريل في السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية (الواحد فجر الجمعة بتوقيت مصر).

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ومن المنتظر أن تبدأ النسخة المقبلة من الكأس الذهبية في 14 يونيو 2025 وتقام المباراة النهائية يوم 6 يوليو.

ويقع منتخب السعودية في التصنيف الرابع ويتم تقسيم المنتخبات على 4 وعاءات.

الوعاء الأول: حامل اللقب - أعلى ثلاثة منتخبات في التصنيف.

الوعاء الثاني: أربعة منتخبات من أعلى التصنيفات التالية.

الوعاء الثالث: أربعة منتخبات من أعلى التصنيفات التالية.

الوعاء الرابع: ثلاثة منتخبات من أدنى التصنيفات - السعودية.

وتوج منتخب المكسيك باللقب في نسخة 2023 الأخيرة بالفوز على بنما في النهائي.

ويمتلك منتخب المكسيك 9 ألقاب ويليه أمريكا بـ 7 ألقاب ثم كندا بلقب وحيد.

وسبق أن تم دعوة فرق البرازيل وكولومبيا وبيرو وكوريا الجنوبية والإكوادور وجنوب إفريقيا وقطر للمشاركة في البطولة من قبل.

وشارك منتخب جنوب إفريقيا في نسخة 2005 وودع من ربع النهائي.

فيما شارك منتخب قطر في نسختي 2021 و2023 وأنهى الأول في نصف النهائي والثانية في ربع النهائي.

وجاءت مواعيد البطولة كالآتي:

المجموعات: 14 إلى 24 يونيو.

ربع النهائي: 28 و29 يونيو.

نصف النهائي: 2 يوليو.

النهائي: 6 يوليو.

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