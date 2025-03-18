منتخب مصر تحت 20 عاما يرتدي زيه التقليدي.. وقطر بـ الأبيض

يرتدي منتخب مصر تحت 20 عاما زيه الأحمر التقليدي خلال مواجهة المنتخب القطري الأولمبي وديا.

ويخوض منتخب مصر للشباب دورة ودية في قطر، وسيواجه منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر تحت 20 عاما أمام منتخب قطر الأوليمبي، المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى للبطولة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية بقطر، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود.

بينما يلعب منتخب قطر الأوليمبي بالطاقم الأبيض كاملا في المباراة التي ستقام باستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.

ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأوليمبية لقطر، كرواتيا والإمارات في الفترة من 16 إلى 26 مارس الجاري.

ويأتي ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تبدأ في 26 أبريل المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويبدأ المنتخب مبارياته الثلاث فى الدورة بمواجهة المنتخب القطرى يوم 19 ثم كرواتيا يوم 22، ويختتم مبارياته باللعب مع نظيره الإماراتى يوم 26 قبل العودة إلى القاهرة في اليوم التالي.