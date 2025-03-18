تقرير: أرسنال ونيوكاسل ووست هام يتنافسون على ضم كين

تتنافس 3 أندية إنجليزية تتنافس على ضم مويس كين مهاجم نادي فيورنتينا الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

وانتقل مويس كين إلى فيورنتينا بداية الموسم الجاري قادما من يوفنتوس.

وبحسب موقع توتو ميركاتو الإيطالي، فإن أندية أرسنال ونيوكاسل ووست هام تتنافس على ضم مويس كين بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير ذاتها أن أرسنال مهتم بضم مويس كين في ظل رغبة مدربه ميكيل أرتيتا في التعاقد مع مهاجم جديد.

فيما يرغب نيوكاسل في ضم كين في ظل العروض المغرية المقدمة للحصول على خدمات مهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

كين صاحب الـ 25 عاما انتقل إلى صفوف فيورنتينا مقابل 13 مليون يورو مع وجود 5 ملايين كمتغيرات.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد مويس كين مع فيورنتنيا 52 مليون يورو.

كين لعب 34 مباراة بالموسم الحالي مع فيورنتينا وسجل 20 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.