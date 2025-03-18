تقرير: النصر يخطط لضم جابرييل من أرسنال

بدأ مسؤولو النصر السعودي مفاوضاتهم مع جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال لضمه الصيف المقبل.

ويرتبط جابرييل -27 عاما- بتعاقد مع أرسنال حتى صيف 2027.

ويسعى النصر لتدعيم صفوفه في أكثر من مركز خلال الصيف المقبل.

وكشف موقع givemesport أن النصر السعودي يخطط لضم جابرييل وبدأ النادي مفاوضاته خلال الفترة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن النصر يرغب في ضم أكثر من لاعب خلال سوق الانتقالات لدعم النواقص التي تواجه الفريق بالفترة الحالية.

وانتقل جابرييل إلى أرسنال في صيف 2020 قادما من ليل الفرنسي.

وخاض جابرييل 41 مباراة هذا الموسم مع أرسنال في مختلف المسابقات.

ورغم مركزه كمدافع نجح جابرييل في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف آخر.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وينفرد ليفربول بالصدارة برصيد 70 نقطة.