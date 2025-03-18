منتخب مصر يطير إلى المغرب بعد اكتمال الصفوف

يطير منتخب مصر إلى المغرب استعدادا لملاقاة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب إثيوبيا في المغرب بسبب عدم أهلية ملاعبه لاستضافة مباريات تصفيات كأس العالم.

ويستقل منتخب مصر طائرة خاصة تتجه به للمغرب لخوض مباراة إثيوبيا يوم الجمعة، قبل العودة للقاهرة لملاقاة سيراليون الثلاثاء المقبل.

وخاض الفريق تدريبه الأخير على استاد القاهرة عصر الثلاثاء في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته للاعبين على دعم ومساندة الدولة المصرية للمنتخب في جميع مطالبهم لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

كما أكد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ثقته في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز في مباراتي إثيوبيا وسيراليون والاقتراب خطوة جديدة من مونديال 2026.

ووجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الشكر لوزير الرياضة ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة على الدعم والمساندة للمنتخب، وأكد أيضا أهمية كرة القدم للشعب المصري وأنها مصدر إسعاد الجميع.

كما قدم محمد صلاح قائد منتخب مصر في بداية كلمته، التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بمناسبة تولي مهمة إدارة الاتحاد، وأعاد التذكير بأن المنتخب سبق وتأهل لكأس العالم في وجود هاني أبو ريدة.

وشارك في مران المنتخب جميع اللاعبين الـ24 المختارين للمعسكر، حيث انطلق التدريب في الثالثة والنصف عصرا باستاد القاهرة.

حضر المران خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة المنتخب المتجهة إلى المغرب لملاقاة المنتخب الأثيوبي.