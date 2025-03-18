لاعبو المنتخب الأولمبي يطالبون أشرف صبحي بالتدخل لحل أزمة المستحقات المتأخرة

طالب لاعبو المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة عن مشاركاتهم الأخيرة في البطولات الدولية، خاصة مع استعدادهم للاستحقاقات القادمة.

جاء ذلك على هامش المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداً لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها الجمعة المقبلة، بالمغرب.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بجميع اللاعبين في المنتخبات الوطنية، سواء على مستوى المنتخبات الأوليمبية أو غيرها، مشيراً إلى التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم والجهات المعنية لضمان حقوق اللاعبين وتوفير كل الدعم لهم، مشدداً على ضرورة أن يكون لكل لاعب الحق في الحصول على مستحقاته في الوقت المناسب، وهذا من أساسيات العمل الإداري داخل الوزارة.

وأشار أشرف صبحي إلى أن الوزارة تقدر جهود اللاعبين في تمثيل مصر في المحافل الدولية، ولن ندخر جهداً في تحسين ظروفهم المالية والمعنوية، مؤكداً علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، ومواصلة دعمهم في مسيرتهم لتحقيق المزيد من النجاحات.

ومن جانبهم، أكد اللاعبون أن الدعم المالي يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل تقديم أفضل أداء، مؤكدين على ضرورة التدخل السريع من قبل الوزارة لضمان حقوقهم المالية، معربين عن أملهم في أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.