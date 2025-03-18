انتهت في كأس عاصمة مصر - غزل المحلة (1)-(1) البنك..سموحة(1)-(2)بتروجت.. صافرة النهاية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سموحة ضد بتروجت، وغزل المحلة أمام البنك الأهلي.

وتقام المباراتين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر.

لمتابعة مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي من هنا.

لمتابعة مباراة سموحة ضد بتروجت من هنا.

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غزل المحلة × البنك الأهلي

نهاية المباراة

ق90 أحمد مدبولي يهدر فغرصة هدف محقق بعد انفرا تام بالمرمى

ق70 عرضية متقنة وضربة رأسية من عاطف الحكيم تمر أعلى مرمى البنك بقليل

ق60 ركلة ركنية للبنك الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل باحتساب خطأ عكسي ضد محمد عبد الغني.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35 تسديدة قوية من جريندو لاعب البنك الأهلي تمر أعلى مرمى غزل المحلة

ق15 سيد عبد الله يسجل هدف التعادل لنادي البنك الأهلي بعد متابعة جيدة للكرة المرتدة من حارس مرمى غزل المحلة

ق6 عاطف الحكيم يسجل الهدف الأول لنادي غزل المحلة برأسية من عاطف الحكيم

انطلاق المباراة

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سموحة × بتروجت

نهاية المباراة

ق 67 ركلة حرة مباشرة لسموحة على يسار منطقة جزاء بتروجت، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إسلام عطية برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة

ق53 محمد مصطفى ميدو يسجل هدف تقليص الفارق لنادي سموحة بعد انفراد تام بالمرمى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+3 عرضية متقنة من توفيق محمد لاعب بتروجت ورأسية من إسماعيل بامبا يسجل منها الهدف الثاني.

ق30 جووول الأول.. خالد أبو زيادة يسجل الهدف الأول لنادي بتروجت بتسديدة صاروخية يسارية

ق10 عرضية خطيرة من أشرف مجدي لاعب سموحة يبعد دفاع بتروجت

انطلاق المباراة