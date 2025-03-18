الرياضية: القادسية أتم اتفاقه لضم ياسر الشهراني

أتم نادي القادسية اتفاقه مع ياسر الشهراني مدافع الهلال من أجل ضمه في صفقة انتقال حر مع بداية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن القادسية قد توصل لاتفاق نهائي مع ياسر الشهراني للعودة للفريق من جديد.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق بين القادسية والشهراني على تعاقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ودخل الشهراني فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده مما سمح له التفاوض مع القادسية.

وخاض الشهراني 13 مباراة هذا الموسم مع الهلال في مختلف المسابقات.

ويغيب الشهراني عن فريق الهلال منذ ديسمبر لاماضي بسبب تعرضه للإصابة.

وبدأ الشهراني مشواره مع فريق القادسية قبل أن ينتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2012.

وبعد 13 عاما يقترب الشهراني من العودة إلى فريق شبابه من جديد.