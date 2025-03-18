الرياضية: القادسية أتم اتفاقه لضم ياسر الشهراني

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني

أتم نادي القادسية اتفاقه مع ياسر الشهراني مدافع الهلال من أجل ضمه في صفقة انتقال حر مع بداية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن القادسية قد توصل لاتفاق نهائي مع ياسر الشهراني للعودة للفريق من جديد.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق بين القادسية والشهراني على تعاقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

أخبار متعلقة:
شكوك حول مشاركة كنو مع السعودية أمام الصين الشرق الأوسط: رابطة الأندية السعودية تكشف حقيقة زيادة قوائم اللاعبين وزير الرياضة السعودي يهنيء أبو ريدة بانتخابه بمجلس فيفا صحيفة اليوم: الكشف عن موعد انضمام سعود عبد الحميد لقائمة السعودية

ودخل الشهراني فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده مما سمح له التفاوض مع القادسية.

وخاض الشهراني 13 مباراة هذا الموسم مع الهلال في مختلف المسابقات.

ويغيب الشهراني عن فريق الهلال منذ ديسمبر لاماضي بسبب تعرضه للإصابة.

وبدأ الشهراني مشواره مع فريق القادسية قبل أن ينتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2012.

وبعد 13 عاما يقترب الشهراني من العودة إلى فريق شبابه من جديد.

الدوري السعودي الهلال القادسية ياسر الشهراني
نرشح لكم
تقرير: ليفركوزن مهتم بضم مودريك تقرير: أرسنال ونيوكاسل ووست هام يتنافسون على ضم كين تقرير: النصر يخطط لضم جابرييل من أرسنال سبورت: جوناثان دافيد عرض نفسه على برشلونة تقرير: نابولي يتمم اتفاقه لضم ماريانوتشي لاعب إمبولي توتنام وإشبيلية أبرز المهتمين.. رينجرز يحدد مطالبه للتخلي عن حمزة إغمان تقارير: تشيلسي يضم موهبة سبورتنج لشبونة حتى 2033 تقرير تركي: مورينيو يضغط من أجل أمرابط.. وفنربخشة يطلب تقليص خيار الشراء
أخر الأخبار
كرة طائرة - مواجهة فاصلة لحسم المتأهل.. الزمالك يهزم الأهلي في الجولة الثانية 2 ساعة | كرة طائرة
تقرير: تحديد موعد انطلاق ونهاية الموسم المقبل من الدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
نهاية أزمة السولية مع عضو الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مبابي: سأكون سعيدا بقدوم زيدان.. واتصالي مع ديشامب لم ينقطع أبدا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيلد: رباعي من الدوري الألماني مرشح لتدعيم صفوف ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب الشباب تحت 20 عاما يختتم استعداداته لودية قطر 3 ساعة | الكرة المصرية
الغازي حكما لمباراة الزمالك والجونة.. وعودة محمد عادل في مواجهة المصري وزد 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - حسام البدري يتمم اتفاقه لتدريب أهلي طرابلس الليبي 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 2 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في إلغاء الدوري