أشرف صبحي: افتتاح المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل نهاية 2025

أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية ستفتتح قبل نهاية عام 2025.

وقال أشرف صبحي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "في العام الماضي افتتحنا استاد مصر بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية بشكل تجريبي".

وأضاف "سيتم طرح إدارة المدينة الأولمبية في مزايدة عالمية".

وأتم "لن ينتهي عام 2025 قبل أن يتم افتتاح المدينة الأولمبية الجديدة".

في مارس الماضي، استضافت المدينة الأولمبية بطولة كأس عاصمة مصر الودية التي جمعت بين 4 منتخبات على استاد مصر.

ولعب المنتخب المصري ضد نيوزيلندا، قبل أن يلعب المباراة النهائية ضد نظيره الكرواتي الذي انتصر على منتخب تونس.

وتم إنشاء المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 92 فدانا، ما يعادل 386 ألف متر مربع.