بعد التتويج بالدوري.. معين الشعباني يكشف موقفه من الرحيل عن نهضة بركان

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 20:19

كتب : FilGoal

معين الشعباني - مدرب المصري

كشف المدرب التونسي معين الشعباني موقفه من الرحيل عن تدريب نهضة بركان المغربي بعد نهاية الموسم الجاري.

ونجح الشعباني في التتويج بلقب الدوري المغربي رفقة نادي نهضة بركان قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وقال الشعباني عبر بي إن سبورتس: "مستمر في مهمتي مع نهضة بركان في الموسم المقبل، وغير صحيح ما يتردد عن رغبتي في الرحيل".

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وشدد المدرب التونسي "تعودت على احترام تعاقدي مع الفرق التي أتولى تدريبها وهذا ما ينطبق على التزامي بتعاقدي مع نهضة بركان".

وكان الشعباني قد ارتبط بتدريب منتخب تونس خلال الفترة الماضية لكنه قرر استكمال تعاقده مع نهضة بركان، وتعاقد نسور قرطاج مع سامي الطرابلسي.

الشعباني قاد نهضة بركان للتتويج بلقب الدوري المغربي، ويستعد لخوض ربع نهائي البطولة الكونفدرالية مطلع الشهر الجاري.

وسبق للشعباني تتويج الترجي التونسي الذي قاده للتتويج بلقبين لدوري أبطال إفريقيا.

معين الشعباني نهضة بركان الدوري المغربي
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