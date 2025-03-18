الرياضية: الهلال يمدد عقد البليهي لموسمين

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال نجح في تمديد عقد مدافعه علي البليهي لمدة موسمين.

وكان البليهي قد دخل مطلع يناير الماضي، الفترةَ الحرَّة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.

وأوضح التقرير أن إدارة الهلال توصلت لاتفاق مع البليهي على الاستمرار لموسمين، وأنه وقع بالفعل على العقود الجديدة.

وأفادت أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد البالغ من العمر 35 عاما سيكون خلال ساعات.

يذكر أن البليهي تلقى في يناير الماضي عرضا رسميا من أهلي جدة للتعاقد معه لمدة موسمين مقابل 11 مليون ريال في العام الواحد.

وكانت إدارة الهلال، قدَّمت عرضًا للبليهي قدره 9 ملايين ريال في الموسم، لكنَّ اللاعب طلب زيادته بعد اتفاق الطرفين، في وقت سابق، على تجديد العقد لمدة موسمين، حسب التقرير.

وانتقل المدافع الدولي إلى صفوف الهلال موسم 2017 قادمًا من الفتح.

ولعب البليهي للهلال 251 مباراةً في جميع المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا.

وتوِّج معه بـ13 لقبًا، هي بطولة الدوري 5 مرات، ودوري أبطال آسيا في مناسبتين، وكأس الملك 3 مرات، إلى جانب 3 ألقاب لبطولة السوبر السعودي.