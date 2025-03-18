كورتوا: مشاكلي مع مدرب بلجيكا السابق لم تكن بسبب الشارة فقط

أكد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا أن مشاكله مع مدرب بلجيكا السابق دومينيكو تيديسكو لم تكن بسبب شارة القيادة فقط.

وغاب كورتوا عن منتخب بلاده لعدة أشهر بعد خلاف مع مدرب بلجيكا السابق دومينيكو تيديسكو.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين: "لم يكن موضوع شارة قيادة المنتخب هو المشكلة الأساسية مع مدرب بلجيكا السابق، اختصار الأزمة في هذا الأمر فقط كان خطأ كبيرا".

وأضاف حارس ريال مدريد "أشعر بالارتياح لأنني تمكنت من التحدث وجها لوجه وتوضيح كل شيء. الآن يمكننا المضي قدما".

وأكمل "لقد تحدثت مع اللاعبين والجهاز الفني يوم الاثنين وسارت المحادثة بشكل جيد. كان هناك الكثير من سوء الفهم والمعلومات السيئة، لذلك أردت أن أقول الحقيقة للاعبين الآخرين. الآن تمكن الجميع من فهم ما حدث".

وقرر كورتوا صاحب الـ32 عاما عدم الانضمام للمنتخب في ظل تواجد تيديسكو على رأس القيادة الفنية للمنتخب البلجيكي.

وأعلن رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا الجديد، عودة كورتوا إلى المنتخب مجددا، خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس.

ويواجه منتخب بلجيكا نظيره الأوكراني في مباراتين متتاليتين ضمن دوري الأمم الأوروبية يومي 20 و23 مارس.

ولعب كورتوا 102 مباراة مع المنتخب البلجيكي.

وتوج الحارس البلجيكي خلال مسيرته بالكثير من البطولات ريال مدريد وتشيلسي وأتليتكو مدريد وجينك البلجيكي، إذ فاز مع ريال مدريد بـ بطولتين لدوري الأبطال، وبطولتين لكأس العالم للأندية، وبطولتين للسوبر الأوروبي، و3 بطولات للدوري الإسباني، بالإضافة إلى كأس انتركونتننتال، و3 بطولات للسوبر الإسباني.

كما توج مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة وحيدة لكل بطولة، ومع أتليتكو مدريد بالسوبر الأوروبي مرة، والدوري الإسباني مرة، والدوري الأوروبي مرة، بالإضافة إلى السوبر الإسباني مرة وحيدة.