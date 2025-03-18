رابطة الدوري الفرنسي تؤجل لقاء سان جيرمان ضد نانت

قررت رابطة الدوري الفرنسي تعديل موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت من أجل منح الفريق الباريسي فرصة أفضل للاستعداد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم سان جيرمان بأستون فيلا في ربع نهائي دوري الأبطال الشهر المقبل.

وأفادت الرابطة في بيان: "من أجل تعزيز تقدم الأندية الفرنسية في التصنيف الأوروبي قررنا تعديل موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت ضمن الجولة 29".

وأضاف البيان "بدلا من اللعب بين مباراتي سان جيرمان في دوري الأبطال ضد أستون فيلا يومي 9 و15 أبريل، تأجلت المباراة ليوم 22 أبريل".

نظرًا لأن تأثر نانت بهذا التأجيل قررت الرابطة تعديل موعد مباراتي الجولة 30 و31 لنانت.

ولذلك سيلعب رفاق مصطفى محمد ضد ستاد رين في الجولة 30 يوم الجمعة 18 أبريل.

ثم أمام تولوز في الجولة 31 يوم الأحد 27 أبريل.

على أن تقام مباراة نانت ضد سان جيرمان بينهما.

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