أشرف صبحي: يجب أن يتحمل الأهلي مسؤولية قرار انسحابه

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

أشرف صبحي ومحمود الخطيب

أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن نادي الأهلي يجب عليه تحمل مسؤولية قرار الانسحاب من مواجهة الزمالك والتلويح بالانسحاب من الدوري.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري

وقال أشرف صبحي عبر إذاعة أون سبورت إف إم يوم الثلاثاء: "مشكلة مباراة القمة مرتبطة بـ3 مؤسسات مختلفة، رابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري واتحاد الكرة صاحب الحق في إدارة الكرة المصرية، والنادي الأهلي الذي اعترض على إقامة المباراة بدون حكام أجانب".

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وأضاف "هذا الموسم الأهلي اعترض على إقامة المباراة بسبب الحكام، فيما اعترض الزمالك على قمة الموسم الماضي بسبب المؤجلات".

وأكمل "في الموسم الماضي، تحمل الزمالك قراره بالانسحاب، وطبقت الرابطة قرارتها".

وشدد "علي الأهلي تحمل قراره، ووزارة الشباب والرياضة ليس لها صلة بالأمر".

وكرر أشرف صبحي "كل ناد مسؤول عن قراره، فالأمر مرتبط بالمال العام والتعاقدات والإعلانات".

وواصل "الأزمة وصلت الآن إلى اللجنة الأولمبية وهي جهة محايدة، ستراجع اللوائح وتصدر قرارها".

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى للجنة الاولمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب إجراءات خوض مباراة القمة الماضية.

وكشف "تدخلت في الأزمة يوم المباراة، تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لمعرفة تطورات ما يحدث".

وأتم "بعدها تواصلت مع وزارة الرياضة السعودية، التي أرسلت طاقم حكام سعودي لكنه وصل في منتصف الليل، بينما كان موعد المباراة التاسعة والنصف مساء".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

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