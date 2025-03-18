شكوك حول مشاركة كنو مع السعودية أمام الصين

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد كنو لاعب المنتخب السعودي أمام الصين في تصفيات كأس العالم.

وذلك بعد غيابه يوم الإثنين عن التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهتي الصين واليابان، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن كنو خضع لجلسات علاجية مكثفة، تمهيدًا لتجهيزه للعودة في التدريبات التي تسبق مواجهة الصين.

ويسعى اللاعب للحاق المباراة التي تقام الخميس على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وغاب كنو عن المشاركة في التدريب الثاني الإعدادي للأخضر قبل مواجهة الصين بعد أن شعر بالألم في عضلة الفخذ.

وفي سياق آخر، وصل سعود عبد الحميد، ظهير نادي روما الإيطالي، وشارك في التدريبات مباشرة مبديًا جاهزيته لخوض مباراة الصين الخميس في القائمة الأساسية.

فيما اكتفى فيصل الغامدي ومروان الصحفي لاعبا بيرشوت بإجراء تدريبات لياقية، عقب وصولهما إلى الرياض العاصمة السعودية الأحد.

وبدأ الأخضر معسكره الإعدادي الأحد قبل مواجهة الصين 20 مارس الجاري، واليابان في الـ 25 من الشهر ذاته على ملعب سايتاما 2002.

وتطير بعثة المنتخب السعودي في طائرة خاصة إلى طوكيو العاصمة اليابانية، فجر الجمعة، عقب الفراغ من مباراة الصين، استعدادًا لمواجهة منتخب السموراي ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر اليابان المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، وتحل أستراليا ثانيًا بسبع نقاط، والسعودية وإندونيسيا، والبحرين والصين، بست نقاط لكل منهم.