الهلال يستعيد البليهي قبل الدربي ضد النصر

قطع علي البليهي مدافع الهلال شوطًا كبيرًا للتعافي من إصابته العضلية، واقترب من المشاركة في المباريات، خاصة في لقاء الدربي ضد النصر، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وتعرض البليهي للإصابة خلال مواجهة باختاكور ضمن ذهاب دوري أبطال آسيا للنخبة في الخامس من مارس الجاري.

وأوضح التقرير أن البليهي يسير بالشكل المطلوب في برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، من خلال الجلسات اليومية في العيادة الطبية بالنادي.

وذلك على أن يتم تقييم حالته البدنية قبل دخول التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الدربي أمام النصر في المباراة التي تقام يوم 4 أبريل المقبل، لتعويض حسان تمبكتي الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

ويعاود الفريق الأزرق تدريباته، الجمعة المقبل، بعد إجازة خمسة أيام منحت لهم من قبل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق.

قبل أيام، كشف نادي الهلال عبر موقعه الرسمي عن إصابة علي البليهي في العضلة الخلفية وخضوعه لبرنامج تأهيلي يتراوح بين 4-6 أسابيع.

وخاض البليهي مع الهلال في هذا الموسم 32 مباراة بمعدل 2597 دقيقة، منها 21 مباراة في الدوري السعودي، و8 مواجهات في دوري أبطال آسيا للنخبة، و3 في كأس الملك، وسجل 4 أهداف في جميع المسابقات التي شارك بها فريقه.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.