بيسيرو: نلعب للتتويج بكأس الرابطة.. وعلينا الدفاع عن الزمالك بالقلب

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 15:33

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك

أكد جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك أن فريقه سيلعب للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة وعليهم الدفاع عن الزمالك بالقلب.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الجونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال المدير البرتغالي خلال مؤتمر صحفي: "بطولة كأس الرابطة من البطولات التي نحارب لتحقيقها، وأي مدير فني يعمل في الزمالك عليه أن يحارب على كل البطولات، وهذا هو هدفنا، ويجب أن نخوض مباراة جيدة بأقصى درجة إصرار والتزام".

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وأضاف "سيشارك لاعبون جدد في المباراة المقبلة، ومنهم من قد يشارك لأول مرة، ولكن يجب أن نلعب بنفس الروح".

وأكمل "من الطبيعي ألا يتقن اللاعبون الذين سيشاركون لأول مرة طريقة اللعب، وعليهم التركيز بشدة في المباراة كي يستطيعون تنفيذ ما تم التدريب عليه".

وواصل "خضنا تدريبات كثيرة وكافية لتدريب اللاعبين على المطلوب منهم في المباريات، وأطالب اللاعبين بوضع تركيزهم في المباراة كي يؤدون بصورة جيدة".

وتابع "ليس من السهل أن يشارك أي لاعب جديد، وعلى كل لاعب أن يفكر في المطلوب منه في الملعب وأن يكون هناك وحدة وربط بين اللاعبين، وهذه فرصة للاعبين الذين لم يشاركون، وعلى كل لاعب أن يستغل الفرصة".

وأردف "هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين تغيب عن اللقاء، ولكني أثق في المجموعة الموجودة، وسيحدث تعديلات على التشكيل بالطبع بسبب الغيابات، ولكن لا توجد أعذار ويجب أن نلعب للفوز".

وشدد "هناك صعوبة في حصول اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم مؤخرا للفريق الأول على فرصة للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر".

وواصل "اللاعبون الصغار تم تصعيدهم لإثبات ذاتهم، وهم لاعبون على مستوى جيد، والجهاز الفني يقيمهم كما أنهم يحتاجون للتأقلم مع أجواء اللعب مع الفريق الأول، لأن التدريبات مختلفة ولديهم وقت لإظهار قدراتهم الفنية مع الفريق".

وتابع "بالإصرار والالتزام كل لاعب يعلم دوره في الملعب، ونحتاج للدفاع عن الزمالك بالقلب، وأن يكون لدينا طموح دائما".

وكشف "تلقيت دعوة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لحضور مؤتمر بجانب دعوة مساعدي نونو فيريرا بحضور 1700 مدرب، وعندما وقعت مع الزمالك أرسل الاتحاد البرتغالي خطابا للحصول على إذن الزمالك بحضوري للمؤتمر".

وأتم "أشكر إدارة الزمالك على موافقتهم على سفري أنا ونونو فيريرا لحضور المؤتمر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم دعوتنا فيها لإلقاء المحاضرات".

وتضم المجموعة الأولى كل من سموحة والجونة والزمالك ومودرن سبورت وبتروجت.

بينما على الجانب الآخر يتصدر الجونة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت وباقي الفرق بدون رصيد.

الزمالك الجونة كأس رابطة الأندية المحترفة جوزيه بيسيرو
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