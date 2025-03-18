برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كاسادو ومدة غيابه

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 15:18

كتب : FilGoal

مارك كاسادو - برشلونة

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه مارك كاسادو بتمزق جزئي في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.

مارك كاسادو

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشار برشلونة إلى أن اللاعب سيخض لعلاج تحفظي وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

وتعرض كاسادو للإصابة خلال مباراة برشلونة الأخيرة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

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وحقق برشلونة عودة رائعة أمام أتليتكو مدريد بعد تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري ليحافظ على صدارة الترتيب.

وتعرض كاسادو لضربة قوية على مستوى الركبة في كرة مشتركة مع أنطوان جريزمان في الشوط الأول من المباراة.

وواصل كاسادو اللعب رغم الإصابة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

ويقترب بذلك موسم كاسادو من الانتهاء إلا في حال اللحاق بآخر أسبوعين في الموسم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

ولبرشلونة مباراة مؤجلة أمام أوساسونا سيخوضها عقب فترة التوقف الدولي الجارية.

مارك كاسادو برشلونة الدوري الإسباني
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