اكتملت الصفوف.. انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعكسر منتخب مصر

انضم الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش إلى معسكر منتخب مصر لخوض فترة التوقف الدولي.

الثلاثي كان آخر المنضمين للمعسكر ليكتمل صفوف منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب.

ويخوض منتخب مصر مران عصر اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى المغرب مساء لمواجهة إثيوبيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

وانطلق أمس الأحد معسكر منتخب مصر المشارك في فترة التوقف الدولية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل