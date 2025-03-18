بي بي سي: أرسنال يستعد للتفاوض مع ساكا لتجديد عقده

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 14:11

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

يستعد نادي أرسنال لفتح محادثات تجديد عقد نجم الفريق بوكايو ساكا.

وينتهي عقد ساكا مع أرسنال في صيف 2027.

وحسب بي بي سي، فإن أرسنال يريد تجنب أي حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل ساكا.

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وأفاد التقرير أن أرسنال يرغب في تأمين ساكا بعقد أطول إحدى أولوياته القصوى.

وتلقت جماهير أرسنال أخبار سارة بشأن عودة ساكا من الإصابة.

ووفقا لصحيفة ميرور في وقت سابق فإن من المتوقع عودة اللاعب الإنجليزي قبل مباراة الذهاب ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ساكا من إصابة عضلية منذ 22 ديسمبر الماضي.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عن أرسنال في 101 يوما بواقع 20 مباراة حتى الآن.

وتعتبر هذه الإصابة هي الثانية لساكا خلال الموسم الجاري، الإصابة الأولى أبعدته 15 يوما وغاب 3 مباريات.

ولعب ساكا مع أرسنال 24 مباراة في جميع البطولات وسجل 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

وسيواجه أرسنال منافسه ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات، على أن تقام لقاء الذهاب يوم 8 أبريل القادم.

وقبل هذه المباراة سيغيب ساكا بشكل مؤكد حتى الآن عن مباراة فولام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

أرسنال بوكايو ساكا الدوري الإنجليزي
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