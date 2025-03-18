الشرق الأوسط: رابطة الأندية السعودية تكشف حقيقة زيادة قوائم اللاعبين

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

شعار الدوري السعودي

كشفت رابطة الأندية السعودية المحترفة حقيقة زيادة قوائم اللاعبين.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن رابطة الأندية السعودية نفت زيادة قوائم اللاعبين إلى 30 لاعبا بدلا من 25 وأن هذا ليس من اختصاصها وغير قابل للتعديل.

وتستعد الرابطة لعقد اجتماع مع ممثلي الأندية في مقرها بالرياض لمناقشة قرعة الدوري الموسم المقبل.

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ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المبكر لضمان تنظيم مثالي للموسم الجديد بما يتماشى مع الاستحقاقات المحلية والدولية.

وسيناقش الاجتماع أيضا موعد بداية الموسم وفترات التوقف الدولية.

ويحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة تحت قيادة الفرنسي لوران بلان.

ويأتي الهلال في الوصافة برصيد 57 نقطة ويدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

ويتبقى للدوري السعودي 9 مباريات فقط على نهايته.

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