البطاقة 30.. راموس يطرد لأول مرة مع مونتيري

حصل سيرخيو راموس على بطاقة حمراء أولى برفقة فريقه الجديد مونتيري المكسيكي.

سيرجيو راموس النادي : مونتيري مونتيري

وفاز مونتيري على بوماس بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 12 من الدوري المكسيكي.

وحصل راموس على بطاقة حمراء في الدقيقة 92 بعد ضرب لاعب بوماس بدون كرة.

البطاقة الحمراء في الـ 30 في تاريخ راموس والأولى مع فريقه الجديد.

وحصل أسطورة الدفاع الإسبانية من قبل على 26 بطاقة حمراء مع ريال مدريد ومرتين مع باريس سان جيرمان ومرة مع إشبيلية وأخرى مع مونتيري حتى الآن.

صاحب الـ 38 عاما انضم لمونتيري في شهر فبراير الماضي بصفقة انتقال حر.

وشارك راموس حتى الآن مع مونتيري في 5 مباريات وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

وسجل راموس أهدافه الثلاثة في ثلاث مباريات متتالية.