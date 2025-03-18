صحيفة البلاد: أهلي جدة أتم اتفاقه مع علي لاجامي لاعب النصر

كشفت صحيفة البلاد السعودية عن توصل أهلي جدة لاتفاق مع علي لاجامي لاعب النصر لضمه إلى صفوفه بالموسم المقبل.

وينتهي تعاقد لاجامي مع النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا للصحيفة فإن لاجامي قد وقع بالفعل عقود انضمامه لأهلي جدة ليصبح لاعبا للفريق بداية من الموسم المقبل.

ولم تكشف الصحيفة عن مدة عقد اللاعب مع أهلي جدة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وانضم لاجامي للنصر في عام 2020 قادما من الفتح السعودي.

وشارك لاجامي مع النصر منذ بداية الموسم الحالي في 24 مباراة وتمكن من صنع هدفا ولم يسجل.

ولم يتوج لاجامي مع النصر بأي لقب منذ الانضمام للفريق.