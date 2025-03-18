مدرب صربيا: فلاهوفيتش لا يعامل بطريقة جيدة في يوفنتوس

انتقد دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا طريقة تعامل يوفنتوس "غير الجيدة" مع مهاجمه دوشان فلاهوفيتش.

وقال ستويكوفيتش خلال مؤتمر صحفي: "فلاهوفيتش لا يعامل بطريقة جيدة في يوفنتوس".

وأضاف "هناك أوقات تكون الأجواء العامة في الأندية غير جيدة ولن أخوض في التفاصيل أو أقول لماذا لا يلعب فلاهوفيتش كثيرا، هذا شأنهم".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا مقتنع بجودة فلاهوفيتش، ودائما سأشركه لأنه لديه الفرصة هنا لإظهار ما يفعله يوفنتوس له غير جيد".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع يوفنتوس في 34 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع هدفين آخرين.

ولعب فلاهوفيتش مجموع دقائق 2263 دقيقة.

وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية عام 2022 قادما من فيرونتينا مقابل 83.5 مليون يورو.