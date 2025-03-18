رغم النفي.. لا جازيتا: يوفنتوس سيقيل موتا في هذه الحالة

يمر يوفنتوس بنتائج سيئة تحت قيادة تياجو موتا المدير الفني للفريق.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن إدارة النادي البيانكونيري اتخذت القرار بإقالة المدرب الإيطالي حال خسارته من جنوى في المباراة المقبلة.

وسيواجه يوفنتوس منافسه جنوى في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم 29 مارس المقبل.

وخسر يوفنتوس من أتالانتا بأربعة أهداف دون رد ومن فيورنتينا بثلاثية بالترتيب.

وبذلك انهزم يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بفارق 3 أهداف على الأقل للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال كريستيانو جيونتولي عبر سكاي سبورت في وقت سابق: " نشعر بخيبة أمل وحزن بسبب التقلبات التي شهدناها خلال الموسم، لكن ليس لمباراتين متتاليتين".

وشدد "مقتنعون بقدرتنا على تجاوز هذه المحنة معا رفقة تياجو موتا بالتأكيد".

وأكمل "لا يزال التأهل لدوري أبطال أوروبا في متناول أيدينا، وعلينا أن نبقى متحدين ومركزين لتحقيق هذا الهدف".

وأنهى حديثه قائلا: "سيعمل المدرب على الجوانب التكتيكية والنفسية خلال الأسبوعين المقبلين، لذا سنحاول إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

وكشفت صحيفة توتو سبورت في وقت سابق أن البيانكونيري ملزم بدفع 20 مليون يورو لتياجو موتا حال إقالته نهاية الموسم.

وبفوز بولونيا على لاتسيو بخمسة أهداف دون رد، فقد يوفنتوس المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 52 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن بولونيا.