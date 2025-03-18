ماركا: ريال مدريد بدون ظهير أيسر.. إصابة فران جارسيا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تعرض فران جارسيا لاعب ريال مدريد للإصابة.

فران جارسيا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد أنهى مباراة الفريق الأخيرة ضد فياريال وهو مصابا في العضلة الضامة.

المباراة شهدت استلقاء عدد كبير من اللاعبين عقب نهايتها على الأرض من شدة الإرهاق وكان من بينهم جارسيا.

وباتت مشاركة الظهير الأيسر الإسباني في المباراة المقبلة لريال مدريد ضد ليجانيس عقب فترة التوقف الدولي في محل شك بسبب الإصابة.

وبإصابة جارسيا يصبح ريال مدريد بدون أي ظهير أيسر متاح حاليا للمشاركة مع الفريق في ظل أيضا إصابة فيرلان منيدي والذي سيغيب لفترة عن الملاعب.

وقد يلجأ ريال مدريد لاستعداء ظهير أيسر من فريق الشباب للمشاركة ضد ليجانيس كما حدث مع راؤول أسينسيو ورامون جاكوبو من قبل.

والخيار الثاني لمركز الظهير الأيسر هو الدفع بإدواردو كامافينجا والذي شغل ذلك المركز عدة مرات.

صاحب الـ 25 عاما شارك في 34 مباراة منذ بداية الموسم بقميص ريال مدريد وخلالها صنع ثلاثة أهداف.