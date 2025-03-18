سبورت: جوناثان دافيد عرض نفسه على برشلونة

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

جوناثان دايفيد لاعب ليل الفرنسي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود رغبة من اللاعب الكندي جوناثان دافيد لاعب ليل في الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا للصحيفة فإن جوناثان قد عرض خدماته على برشلونة ولكن النادي الإسباني لم يتحرك حتى الآن أو يقدم أي عرض لضمه.

ويعتبر برشلونة مركز المهاجم الصريح ليس أولوية لتدعيمه إذ يرى ديكو المدير الرياضي للنادي أن روبرت ليفاندوفسكي لا يزال يقدم أداء رائع برفقة بديله فيران توريس بالإضافة إلى وجود الشاب باو فيكتور.

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ويلفت دافيد اهتمام أكثر من فريق أوروبي أبرزهما بايرن ميونيخ ووست هام.

صاحب الـ 25 عاما ينتهي تعاقده مع ليل بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وانضم دافيد لليل قادما من خينت البلجيكي في 2020.

وشارك دافيد منذ بداية الموسم الحالي بقميص ليل في 41 مباراة وتمكن من تسجيل 23 هدفا وصناعة 10 أهداف.

وبرفقة منتخب كندا لعب جوناثان 59 مباراة وأحرز 31 هدفا وصنع 18 آخرين.

جوناثان دافيد ليل برشلونة
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