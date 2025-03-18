تشيزني: هذا هو الفرق بين برشلونة "الممتع" ويوفنتوس

شرح فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة الفرق بين يوفنتوس وبرشلونة من حيث كرة القدم المقدمة.

وقال الحارس البولندي لقناة Eleven Sports: "ما يثير حماسي تجاه برشلونة هو كرة القدم الرائعة".

وأضاف "يوفنتوس يركز بشكل رئيسي على تحقيق النتائج، بينما هدف برشلونة هو تقديم كرة قدم ممتعة".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس من الغريب أن يتأثر ملايين المشجعين بهذا النهج".

ولم يخسر الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع برشلونة عندما يلعب بشكل أساسي.

وقاد تشيزني برشلونة لتحقيق سلسلة من عدم الخسارة المتتالية وصلت إلى 18 مباراة في جميع البطولات.

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس.

بينما خلال الموسم الجاري تعرض مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة لإصابة طويلة المدى مما جعل النادي يضم تشيزني.

وينتهي عقد تشيزني مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بالتساوي مع غريمه ريال مدريد الوصيف.

وللفريق الكتالوني مباراة مؤجلة ضد أوساسونا سيلعبها يوم 27 مارس المقبل.